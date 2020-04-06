Malkara'da pazarlarda koronavirüs tedbirleri artırıldı Malkara ilçesinde zabıta ve polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlarda denetimlerde bulundu.

Malkara ilçesinde zabıta ve polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlarda denetimlerde bulundu.

Ekipler, pazartesi pazarında esnaf ve vatandaşlara eldiven ve maske dağıttı, vatandaşların ateşini ölçtü.

Polis ekipleri de 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetimde bulundu.

Pazara tek kapıdan girilirken, sosyal mesafe ile pazar tezgahlarının arasındaki 3 metrelik mesafenin korunduğu gözlendi.

Pazar esnafı Erol Denktaş, yaptığı açıklamada, uygulamaları doğru bulduğunu belirterek, "Pazara girişte ateş ölçümleri yapılıyor, maske ve eldiven dağıtılıyor. İnşallah bu beladan en kısa zamanda kurtuluruz." dedi.

Kaynak: AA