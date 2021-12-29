Malkara'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Malkara'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Malkara'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Levent Ersavaş'ın kullandığı 59 ACB 925 plakalı motosiklet, Camiatik Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, Mehmet Gözen yönetimindeki 59 LV 532 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ersavaş, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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