Malkara'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
21.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:46
Malkara ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
Erdinç G.'nin kullandığı 59 AAN 676 plakalı otomobil, Hacıevhat Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, yol kenarında oturan Nurullah İncili ile İbrahim Özkaymak'a çarptı.
Kazada yaralanan İncili ve Özkaymak Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan İncili, Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA