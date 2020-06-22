Malkara'da otomobil yangını
Malkara ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
22.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:55
Malkara ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sezer Kalaycı(38) yönetimindeki 22 LD 991 plakalı otomobil, seyir halindeyken Çavuşköy Mahallesi'nde motor kısmından alev aldı.
Sürücü Kalaycı, otomobili yol kenarında durdurduktan sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA