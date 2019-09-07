Malkara'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malkara ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İstanbul'dan Keşan istikametine giden Yaşar Kaya (40) idaresindeki 34 FU 9961 plakalı otomobil, Malkara-Keşan kara yolunun 8'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kaza sonucu sürücü Kaya, araçta sıkıştı.
Malkara İtfaiye İstasyonu Kaza Kırım ekibince bulunduğu yerden çıkarılan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.