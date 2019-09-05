Malkara'da otluk alanda yangın

05.09.2019 16:14

Malkara ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 30 arı kovanı ile yaklaşık 100 sulama borusu kullanılamaz hale geldi.

Karacahalil Mahallesi Ezberli Dere mevkisindeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ile Orman İşletme Şefliği ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında İsmail Topçu'ya ait 30 arı kovanı ile Hasan Kılkış ve Gürol Özcan'a ait yaklaşık 100 sulama borusu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA