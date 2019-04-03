Malkara'da Orman Yangını (2)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜMalkara'nın Danişment mevkiinde akşam saatlerinde çıkan yangın söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Malkara'nın Danişment mevkiinde akşam saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. Alevler, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı cephaneliğin bulunduğu alana doğru ilerlerken, yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekiplerine ait 4 itfaiye, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın, ayrıca 20 personelin çalışmasıyla yaklaşık 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangında 5 dönümlük alan tahrip olurken, çok sayıda ağaç zarar gördü. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangın bölgesinde incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Kaynak: DHA