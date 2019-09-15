Malkara'da orman yangını
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gönence Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.