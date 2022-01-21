Malkara'da öğrencilere zabıtanın görevleri anlatılıyor

Malkara ilçesinde öğrencilere zabıtanın görevleri ve sorumluluk alanları gibi konularda bilgi verildi.

Malkara ilçesinde öğrencilere zabıtanın görevleri ve sorumluluk alanları gibi konularda bilgi verildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ilköğretim okullarına giderek yaptıkları çalışmaları anlatıyor.

Öğrencilere zabıtanın görevleri, sorumluluk alanları gibi konularda bilgiler aktaran ekipler, bu mesleği de tanıtıyor.

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik meslek tanıtma faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Çocukların eğitimlerde merak ettikleri soruları sorduğunu anlatan Yurdakul, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı gelecekte zabıta mesleğine heveslendirmek için ilçemizdeki okullarda etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerde çocuklarımıza zabıta mesleğinin tanıtımı, görevi ve zabıtanın sorumluluk alanı gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Öğrencilere belediyenin yaptığı çalışmalar ve tüketici hakları konularında da bilgiler aktarıyorlar."