Malkara'da öğrencilere giyecek yardımı

04.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:28

Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 25 öğrenciye kışlık giyecek, mont ve bot yardımında bulundu.

Kooperatifin başkanı Haşim Dönmez yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Fevzi Çakmak İlkokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul yönetimince belirlendiğini anlatan Dönmez, yardımlara devam edeceklerini kaydetti.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada ise kooperatifin sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl yardımlar yaptığı belirtilerek, "Kooperatif Başkanı Haşim Dönmez'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizlerin hiçbir talebi olmadan iletişime geçiyor ve öğrencilerimize çeşitli yardımlarda bulunuyor. " ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA