Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı
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Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı

02.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:39
Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine bağlı Çınaraltı Mahallesi mutasyona uğramış koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine kısmen karantinaya alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine bağlı Çınaraltı Mahallesi mutasyona uğramış koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine kısmen karantinaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışlar, jandarma denetiminde yapılıyor.

Malkara ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan 750 nüfuslu kırsal Çınaraltı Mahallesi'nde yaklaşık 20 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Malkara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da virüsün yayılımını önlemek için mahallenin kısmen karantina altına alınıp, giriş -çıkışların kontrollü yapılmasına karar verdi. Bu doğrultuda mahallenin giriş-çıkışları Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kontrol altına alındı.  Tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebileceği mahalleye giriş-çıkışlarda, 10 gün boyunca  jandarma ekipleri, HES kodu sorgulaması yaparak izin verecek.

'HES KODU SORULUYOR'Mahallede yaşayan Ali Kesici, "Jandarma ekipleri, burada oturanları kontrollü olarak içeri alıyor. HES kodu sorgulaması yapıyor. Köyümüzde 15-20 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş. Çok dikkat etmemiz lazım. Maskeyi ağzımızdan kesinlikle çıkarmamak lazım. Eşim ve ben virüsten korktuğumuz için çift maske takıyoruz. Virüsün yayılması zaten dikkatsizlikten ileri geliyor. Herkes dikkat etmeli. Allah hepimiz sağlık versin" dedi.

Mahalle sakinlerinden çiftçi Kadir Tupçu da "Tarladaki işimizi bitirdik evimize geri dönüyoruz. Bugün itibariyle jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışında denetime başladı. Köyümüze dışarıdan gelen ve köyümüzdeki bazı vatandaşların sonuçları pozitif çıkmış. Karantina süreci başladı sanırım. Jandarma ekipleri de şu an görevlerini yapıyorlar. Giriş ve çıkışlarda HES kodu soruyorlar. Yapılan HES kodu sorgulamasında risksiz gözüküyorsa köye giriş ve çıkış sağlanıyor" diye konuştu.


Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı
Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı
Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı
Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı
Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı
Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı
Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı
Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı
Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı
Malkara'da mutasyonlu virüs görülen mahalle, karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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