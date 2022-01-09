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Malkara'da muhtarlar birlik ve dayanışma gecesinde buluştu

Malkara'da muhtarlar birlik ve dayanışma gecesinde buluştu
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Makara ilçesinde mahalle muhtarları birlik ve dayanışma gecesinde bir araya geldi.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Tekirdağ'ın Makara ilçesinde mahalle muhtarları birlik ve dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, bir restoranda düzenlenen programda, muhtarlar arasındaki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Diğer muhtarlarda söz alarak kendi mahallelerindeki sorunları, istekleri dile getirdi, projelerini anlattı.

Etkinliğe, Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara Belediye Başkan Vekili Birsen Karataş, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Vasfi Güner ve muhtarlar katıldı.

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AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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