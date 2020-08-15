Malkara'da motosiklet uygulaması yapıldı Malkara'da motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamada, trafik kurallarına uymayan veya eksik belgesi olan sürücülere ceza kesildi.

Malkara'da motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamada, trafik kurallarına uymayan veya eksik belgesi olan sürücülere ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ilçe genelinde motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde gürültü kirliliğine sebep olan, abart egzoz, plakasız veya evrakları eksik olan 44 sürücüye 22 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, kurallara uyan motosiklet sürücülerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA