Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Haberler

Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

21.12.2019 02:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 02:15
Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı

'ın ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzeri Esnaf Evleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut K. (17) yönetimindeki 59 ABU 350 plakalı motosiklet, yokuşta seyir halindeyken kaygan zeminde kontrolden çıktı.


Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Umut K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler