Malkara'da Mehmetçiğe destek
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Malkara'da Mehmetçiğe destek

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçik'e destek için bir araya gelerek, Suriye'de şehit düşen askerlerimizi dualarla andı.

03.03.2020 02:23 | Son Güncelleme: 03.03.2020 02:23
Malkara'da Mehmetçiğe destek

'ın ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçik'e destek için bir araya gelerek, 'de şehit düşen askerlerimizi dualarla andı.


Malkara Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce Malkaralı, ellerinde Türk Bayraklarıyla hayatını kaybeden kahraman askerlerimizi unutmayarak, Türk askerine sevgi gösterisinde bulundu.


Alanı dolduran Malkaralılar, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganı attı. Şehitler için dualar okundu. Gençler, ellerinde Türk Bayraklarıyla şehitler için yürüyüş yaparak, Suriye rejimine tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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