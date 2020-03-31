Malkara'da mahalle muhtarlarına dezenfektan dağıtıldı Malkara ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında mahalle muhtarlarına dezenfektan dağıtıldı.

Malkara ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında mahalle muhtarlarına dezenfektan dağıtıldı.

Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı tüm mahallelerde virüs tehlikesine karşı dezenfektan dağıttıklarını söyledi.

Çeşme, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin aidatları birikmişti. Bu dönemde en iyi iş koronavirüs mücadelesi kapsamında köylerimizi ilaçlamak olacaktı. Bizler de 2 ton dezenfektan alarak mahalle muhtarlarımıza dağıttık. Tüm mahallelerimiz, muhtarlarımız tarafından traktöre takılacak ilaçlama makineleri ile ilaçlanacak. İnşallah hep birlikte koronavirüsü yeneceğiz."

Kaynak: AA