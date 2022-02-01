Malkara'da Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Malkara ilçesinde yapılacak "Kültür Merkezi" için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yapılacak büyük ve modern tesisin ilçenin yaşamına renk katacağını söyledi.

Belediye ile işbirliğinde kültürel, sanatsal ve sosyal organizasyonlar düzenleyeceklerini belirten Albayrak, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ise Kültür Merkezi çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp kullanıma sunacaklarını ifa ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Camiatik Mahallesi'nde yapımına başlanan ve 2 bin 443 metrekare inşaat alanına, 15 milyon 868 bin 640 lira yatırım maliyetine sahip Kültür Merkezi, bodrum, zemin ve normal kattan oluşuyor.

Bodrum katta su deposu, makine dairesi, elektrik odası, mescit, abdesthane ve depo yer alırken zemin katta güvenlik, bilet satış noktası, idari oda, dekor deposu ve sahne arkası yer alıyor. Birinci katta ise 8'i engelli yeri olmak üzere 282 kişilik çok amaçlı salon, ışık ve ses odaları, fuaye, kafeterya ve mutfağı ve bebek bakım odası yer alıyor.