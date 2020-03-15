Malkara'da koronavirüsten korunma tedbirleri alınıyor
Malkara ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları başladı.
15.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:04
Malkara ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları başladı.
Malkara Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçede otobüs durakları, parklar, çocuk oyun gurupları, halı saha ve kafeler dezenfekte edildi.
Yetkililer dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belitti.
Kaynak: AA