Malkara'da koronavirüs denetimi
Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
19.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:43
Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve beraberindeki ekip vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştirdi.
Yüksel, vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve hijyen kuralına ilişkin bilgilendirdi.
Denetimlere Malkara Belediye Başkan Vekili Birsen Karataş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Durgun, polis ve zabıta ekipleri katıldı.
Kaynak: AA