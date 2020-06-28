Malkara'da kısıtlamaya uymayan ve maske takmayan 8 kişiye para cezası verildi
Makara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takmayan 8 kişiye idari para cezası kesildi.
28.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:33
Makara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takmayan 8 kişiye idari para cezası kesildi.
Polis ekipleri, YKS nedeniyle tüm illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Malkara'da denetim yaptı.
Kısıtlamaya uymayan ve maske takmayan 8 kişiye toplamda 18 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA