Malkara'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı
Malkara ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı.
13.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:20
Malkara ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı.
Hüseyin Şenkaya (60), Gürgen Bayırı mevkisinde dere kenarında işçiler tarafından kesilen bir ağacın altında kaldı.
Ağır yaralanan Şenkaya, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA