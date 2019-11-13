Malkara'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı
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Malkara'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı

Malkara ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı.

13.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:20
Malkara'da kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı

ilçesinde kesilen ağacın altında kalan kişi yaralandı.

Hüseyin (60), Gürgen Bayırı mevkisinde dere kenarında işçiler tarafından kesilen bir ağacın altında kaldı.

Ağır yaralanan Şenkaya, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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