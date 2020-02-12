Malkara'da "kaynakçılık kursu" açıldı

12.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:53

Malkara ilçesinde "tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kaynakçılık" kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Trakya Sosyal Gelişim ve Gençlik Derneğince, Malkara Aile Yaşam Merkezinin salonunda açılan kursta, iş sağlığı ve iş güvenliği, meslek hastalıkları, çalışma ortamı, iş ekipmanları, kişisel koruyucu donanımlar, elektrik kaynağı, ark kaynağı, kaynak makineleri, kaynak makinesi donanımları, oksijen kaynağı ve gaz altı kaynağı konularında eğitim verilecek.

Malkara Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenleri Engin Yenice ve Mutlu Varna tarafından verilen eğitim, 40 saat sürecek.

Dernek Başkanı Hüseyin Tura, kaynakçılık kursunun ardından, bilgisayar ve İngilizce kursu açacaklarını söyledi.

Kaynak: AA