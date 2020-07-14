Malkara'da kan bağışı kampanyası Malkara ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Malkara ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Malkara Şubesi ve Kızılay Kan Merkezi Çorlu Şubesi tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında Hükümet Konağı önüne getirilen mobil kan bağışı otobüsünde, vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kampanyada 40 ünite kan toplandı.

Kızılay Çorlu Kan Merkezinde görevli Dr. Necat Oran, her sağlıklı insanın üç ayda bir kan bağışında bulunabileceğini, bir ünite kanın 3 insanın hayatını kurtardığını söyledi.

Kaynak: AA