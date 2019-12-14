Malkara'da kan bağışı kampanyası

14.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:42

Malkara ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Malkara Şubesi ve Kızılay Kan Merkezi Çorlu Şubesince başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar, Hükümet Konağı önündeki mobil kan bağışı



otobüsüne geldi.

Kampanya kapsamında 37 ünite kan toplandı.

Kızılay Çorlu Kan Merkezi Doktoru Metin Kardağ, yaptığı açıklamada, 18 yaşını geçen her sağlıklı insanın yılda 4 kez kan verebileceğini belirterek, vatandaşlardan daha fazla kan bağışı beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA