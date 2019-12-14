Malkara'da kan bağışı kampanyası
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Malkara'da kan bağışı kampanyası

Malkara ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

14.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:42
Malkara'da kan bağışı kampanyası

ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Malkara Şubesi ve Kızılay Kan Merkezi Şubesince başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar, Hükümet Konağı önündeki mobil kan bağışı


otobüsüne geldi.

Kampanya kapsamında 37 ünite kan toplandı.

Kızılay Çorlu Kan Merkezi Doktoru Metin Kardağ, yaptığı açıklamada, 18 yaşını geçen her sağlıklı insanın yılda 4 kez kan verebileceğini belirterek, vatandaşlardan daha fazla kan bağışı beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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