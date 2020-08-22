Malkara'da kan bağış kampanyası düzenlendi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kızılay Malkara ve Kızılay Kan Merkezi Çorlu Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Hükümet Konağı önünde konuşlanan mobil kan bağışı otobüsünde, vatandaşlardan kan bağışları alındı.

Kampanyada 66 ünite kan toplandı.

Kızılay Çorlu Kan Merkezi doktoru Recep Yeni, sağlıklı erkeklerin üç ayda, kadınları ise 4 ayda bir kan bağışında bulunması gerektiğini belirterek bir ünite kanın 3 insanın hayatını kurtardığını belirtti.

Kaynak: AA