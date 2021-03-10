Malkara'da kamyonet takla attı: 1 yaralı
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Malkara'da kamyonet takla attı: 1 yaralı

10.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:31
Malkara'da kamyonet takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ş.K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Ş.K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün, hastanede yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Malkara'da kamyonet takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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