Malkara'da kaçak kazı iddiası

20.08.2019 13:02

Malkara ilçesinde tarlasında kaçak kazı yapıldığını iddia eden kişi, jandarmaya başvurdu.

Ballı Mahallesi'nde yaşayan Ömer Aktan, Karakoltepe mevkisindeki tarlasında kişi ya da kişilerce kaçak kazı yapıldığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı.

Aktan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak kazı yapanların tarlada çukur kazdığını belirterek, "Burada define aramışlar. Bölgede sık sık kaçak kazılar yapılıyor." dedi.

Kaynak: AA