Malkara'da kablo hırsızlığı: 2 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Malkara'da kablo hırsızlığı: 2 tutuklama - Haberler

Malkara'da kablo hırsızlığı: 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Malkara ilçe kırsalındaki bir maden ocağından kablo çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

11.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:23
Malkara'da kablo hırsızlığı: 2 tutuklama

'ın ilçe kırsalındaki bir maden ocağından kablo çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şahin Mahallesi kırsalındaki bir maden ocağından yaklaşık 220 metrelik kablo çalındı. İhbar üzerine bölgede operasyon düzenleyen ilçe jandarma ekipleri takibe aldığı 2 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler