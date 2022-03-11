Malkara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi - Haberler

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Malkara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Malkara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Malkara ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Malkara ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen program Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecinin anlatıldığı video gösterildi, Ersoy'un hayatı anlatıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programa Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Gürbüz ve protokol üyeleri katıldı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

İmam Hatip Liseleri, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Mart, Güncel, Haberler

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