Malkara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.
27.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:58
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.
Tural Biçer yönetimindeki 59 LY 304 plakalı otomobil, Camiatik Mahallesi Otogar Kavşağı'nda, Ergin Durgun'un kullandığı 59 LL 999 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Egehan, Melis, Habibe, Nazım ve Metehan Durgun ve Saniye Biçer hafif yaralandı.
Yaralılar Malkara Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA