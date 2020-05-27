Malkara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hafif yaralandı.

Tural Biçer yönetimindeki 59 LY 304 plakalı otomobil, Camiatik Mahallesi Otogar Kavşağı'nda, Ergin Durgun'un kullandığı 59 LL 999 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Egehan, Melis, Habibe, Nazım ve Metehan Durgun ve Saniye Biçer hafif yaralandı.

Yaralılar Malkara Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA