Malkara'da hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı
06.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:03
Malkara ilçesinde bir iş yerinden at arabalarıyla demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.
Malkara ilçesinde bir iş yerinden at arabalarıyla demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.
Camiatik Mahallesi Malkara Devlet Hastanesi yolunda yedek parça üreten bir iş yerinden 2 Ocak'ta tonlarca demir parçasını at arabalarıyla çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı