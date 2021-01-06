Malkara'da hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı
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Malkara'da hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı

06.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:03
Malkara'da hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı

Malkara ilçesinde bir iş yerinden at arabalarıyla demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Malkara ilçesinde bir iş yerinden at arabalarıyla demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

Camiatik Mahallesi Malkara Devlet Hastanesi yolunda yedek parça üreten bir iş yerinden 2 Ocak'ta tonlarca demir parçasını at arabalarıyla çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Malkara'da hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı
Malkara'da hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı
Malkara'da hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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