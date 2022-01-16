Malkara'da "Güneş Ormanı Fidan Dikimi" etkinliği düzenledi - Haberler
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Malkara'da "Güneş Ormanı Fidan Dikimi" etkinliği düzenledi

Malkara'da
AA / Ömür Çolak - Haberler | Kültür Sanat

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde "Güneş Ormanı Fidan Dikimi" etkinliği düzenlendi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde "Güneş Ormanı Fidan Dikimi" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Yörük Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek doğanın nefes almasına katkı sağlayan ve etkinlikte emeği geçen herekse teşekkür etti.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da dikilen her fidanın yeşil ve sağlıklı bir geleceğin habercisi olduğunu belirterek "Bu anlayışla ilçemizi ağaçlandırmaya, fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan fidanlar toprakla buluşturuldu.

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde "Güneş Ormanı Fidan Dikimi" etkinliği düzenlendi.

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