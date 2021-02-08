Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi

08.02.2021 23:16 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:20
Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattının iki direği devrildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle yüksek gerilim hattının iki direği devrildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Malkara ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Camiatik Mahallesi Kurtuluş Caddesi ile Küçük Sanayi Sitesi arka yolunun kesiştiği mevkide TREDAŞ'a ait yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki iki yüksek gerilim hattı direği, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Elektrik direklerinin devrilmesiyle enerji kesintisinin yaşandığı bölgede TREDAŞ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Çalışma nedeniyle Kurtuluş Caddesi'nin bir bölümü ile Fethiye Özver Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Devrilen direkleri yeniden dikmek için ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi
Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi
Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi
Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Hande Erçel Barış Manço Merve Dizdar Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Fırtına Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 23:21:45. #1.16#
title