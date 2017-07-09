Malkara'da Ev Yangını

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye Evren Mahallesi'ndeki Mehmet Öküzcü'ye (55) ait evden duman çıktığını gören komşuları, durumu muhtara ve itfaiyeye bildirdi.



Eve önce mahalledeki su basma traktörü ile müdahale edildi. Daha sonra olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Malkara İstasyon Amirliği ekipleri, 4 araç ve 10 personelle yangını kısa sürede söndürüldü.



Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan ailenin bir süre muhtarlık binasının üst katında kalacağı öğrenildi.