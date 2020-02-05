Malkara'da dolu ve sağanak yağış
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Malkara'da dolu ve sağanak yağış

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dolu ve sağanak yağışı etkili oldu.

05.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:42
Malkara'da dolu ve sağanak yağış

'ın ilçesinde dolu ve sağanak yağışı etkili oldu.


Öğleden sonra ilçe genelinde etkisini gösteren dolu ve sağanak yağış, sokaktaki vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, kapalı alanlara ve iş yerlerine sığındı. Yağmur yağışı ise en çok çiftçileri sevindirdi.


Öte yandan ilçede binlerce çiftçi yaklaşık 1 hafta önce yağmur duası için toplanmıştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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