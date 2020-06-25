Malkara'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
25.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:56
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hayrabolu istikametinden Malkara'ya giden Recep Arabacı (63) yönetimindeki 59 HA 555 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Arabacı, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA