Malkara'da deredeki balık ölümleri araştırılıyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Çimendere Deresinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Çimendere Deresinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, derede bazı balıkların hala can çekiştiğini söyledi.

Derenin fabrika atıklarıyla kirlendiğini savunan Güngör, "Bu dereden 15 sene önce tarla suluyorduk, buradan balık tutuyorduk. Bir kaç gündür balıklar ölüyor. Yetkilerden bu konuda bir şeyler yapmasını bekliyoruz artık balık ölümleri olsun istemiyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri fabrika atıklarıyla kirletildiği iddia edilen dereden inceleme yapmak için numune aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman