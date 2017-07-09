Malkara'da Depo Yangını

Tekirdağ'da bir besi ve süt çiftliğinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Hakkı Gülerman ve Metin İlgün'e ait İshakça Mahallesi'ndeki besi ve süt çiftliğinde, fiğ ve yem bitkilerinin balya olarak konulduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.



İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.



Yangın, 4 itfaiye aracı, bir bahçe sulama tankeri ve 8 kişilik ekibin müdahalesiyle uzun uğraş sonucu söndürüldü.



Yangında, depo kullanılamaz hale gelirken, fiğ ve yağ bitkisi balyaları tamamen yandı.