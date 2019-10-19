Malkara'da "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı

19.10.2019 14:24

Malkara ilçesinde "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

Malkara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen koşuda öğrenciler, Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İshakça Mahallesi yolu arasında üç kategoride altı grup olarak yarıştı.

Polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı organizasyonda, sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" törenlerinde verileceği belirtildi.

Kaynak: AA