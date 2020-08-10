Malkara'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi'nde Aygün Sabancı'ya ait istiflenmiş halde bulunan balya yığınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malkara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 6 bin saman balyası kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA