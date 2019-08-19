Malkara'da çiftçiler, yatırım ve hibe konusunda bilgilendirildi

19.08.2019 12:42

Malkara ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çiftçilere yönelik yatırım ve hibe destekleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malkara Ziraat Odasında düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelince, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı hakkında bilgiler aktarıldı.

Toplantıda, Kırsal Kalkınma Yatırımları, desteklemeler, hibe verilecek yatırımlar, verilecek hibenin miktarı, verilecek kişi ve kuruluşlarda aranan özellikler, yatırım konuları, alt yapı, yatırım tutarı ve destekleme oranlarıyla ilgili slayt gösterisi sunuldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Pasin Akbulut, toplantıda yaptığı konuşmada, yatırım ve hibe desteği konusunda bilgi almak isteyenlerin kendilerine başvurabileceğini söyledi.

Toplantıya KKYD Şube Müdürü Numan Tüzüner, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA