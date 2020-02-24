Malkara'da çiftçiler bilgilendirildi
Malkara Ziraat Odası üyelerini hububatta bitki hastalıkları ve mücadeleleri konusunda bilgilendirdi.
Malkara Ziraat Odası üyelerini hububatta bitki hastalıkları ve mücadeleleri konusunda bilgilendirdi.
Odanın toplantı salonunda konuşan ziraat mühendisi Uğur Öztürk, hububatta yabancı ot, zararlılar ve hastalıklarla mücadelenin büyük önem taşıdığını söyledi.
Öztürk, yabancı ot mücadelesinde temiz tohum kullanmanın, toprak neminin, doğru gübre kullanmanın, sulamanın, tarım aletlerindeki temizliğin çok önem arz ettiğinin altını çizdi.