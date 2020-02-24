Malkara'da çiftçiler bilgilendirildi
Haberler » Güncel » Malkara'da çiftçiler bilgilendirildi - Haber

Malkara'da çiftçiler bilgilendirildi

Malkara Ziraat Odası üyelerini hububatta bitki hastalıkları ve mücadeleleri konusunda bilgilendirdi.

24.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:04
Malkara'da çiftçiler bilgilendirildi

Ziraat Odası üyelerini hububatta bitki hastalıkları ve mücadeleleri konusunda bilgilendirdi.

Odanın toplantı salonunda konuşan ziraat mühendisi Uğur Öztürk, hububatta yabancı ot, zararlılar ve hastalıklarla mücadelenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Öztürk, yabancı ot mücadelesinde temiz tohum kullanmanın, toprak neminin, doğru gübre kullanmanın, sulamanın, tarım aletlerindeki temizliğin çok önem arz ettiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler