Malkara'da büyükbaş hayvan hırsızlığı
Malkara ilçesinde bir ahırdan 3 inek çalındı.
03.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:52
Malkara ilçesinde bir ahırdan 3 inek çalındı.
Hacıevhat Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Yıkılmaz, ahırda hayvanlarının bakımlarını yaptıktan sonra 02.00 sıralarında evine gitti.
Saat 06.00'da tekrar ahıra gelen Yıkılmaz, hayvanlarının yerinde olmadığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ahırın kapısının kırıldığını ve hayvanların kamyonla götürüldüğünü belirledi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA