Malkara'da buğday yüklü kamyonla hafif ticari araç çarpıştı
Malkara ilçesinde buğday yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
23.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:46
Malkara ilçesinde buğday yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Süleymanpaşa ilçesinden yüklediği buğdayı Balıkesir'e götüren M.K. yönetimindeki kamyon ile aynı istikametteki B.Ş'nin kullandığı 59 LG 373 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücü B.Ş'nin 143 promil alkollü olduğu tespit edilerek ehliyetine el konuldu.
Kaynak: AA