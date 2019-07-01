Malkara'da buğday tarlasında yangın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında ekili alan zarar gördü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında ekili alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Evrenbey Mahallesinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, Malkara İtfaiye İstasyonu ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Buğday ekili yaklaşık 15 dekarlık alanın zarar gördü.
Kaynak: AA
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