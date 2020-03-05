Malkara'da "Bir Masal da Sen Anlat" projesi ilgi görüyor
Malkara ilçesinde "Bir Masal da Sen Anlat" projesi kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Malkara ilçesinde "Bir Masal da Sen Anlat" projesi kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Malkara Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlen programda anaokulu ve ilkokul öğrencileri, seçtikleri masalları kostüm giyerek anlattı.
Programda Nurten Hüsnü Pullukçu Anaokulu öğrencisi Asya Durmaz ve İrfan Macar İlkokulundan Dila Doğa Işık, ilçeyi Tekirdağ'da temsil etmeye hak kazandı.
Programı okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler izledi.
Kaynak: AA