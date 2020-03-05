Malkara'da "Bir Masal da Sen Anlat" projesi ilgi görüyor
Haberler » Güncel » Malkara'da "Bir Masal da Sen Anlat" projesi ilgi görüyor - Haber

Malkara'da "Bir Masal da Sen Anlat" projesi ilgi görüyor

Malkara ilçesinde "Bir Masal da Sen Anlat" projesi kapsamında etkinlikler düzenlendi.

05.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:58
Malkara'da

ilçesinde "Bir Masal da Sen Anlat" projesi kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Malkara Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlen programda anaokulu ve ilkokul öğrencileri, seçtikleri masalları kostüm giyerek anlattı.

Programda Nurten Hüsnü Pullukçu Anaokulu öğrencisi Asya Durmaz ve İrfan Macar İlkokulundan Dila Doğa Işık, ilçeyi Tekirdağ'da temsil etmeye hak kazandı.

Programı okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler izledi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler