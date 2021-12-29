Malkara'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suat Çetin'in kullandığı 34 UD 885 plakalı otomobil, Londra Asfaltı Caddesi'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Çetin, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri
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