Malkara'da belediye, köy evininin tuvaletini mühürledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malkara'da belediye, köy evininin tuvaletini mühürledi

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Belediyesi, kırsal Yaylagöne Mahallesi'nde, Gürçay ailesine ait evin bahçesinde bulunan tuvaleti, 1 metre 92 santimetresi yeni yapılması planlanan yola taştığı gerekçesiyle mühürledi.

Malkara'da belediye, köy evininin tuvaletini mühürledi
20.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:22

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Belediyesi, kırsal Yaylagöne Mahallesi'nde, Gürçay ailesine ait evin bahçesinde bulunan tuvaleti, 1 metre 92 santimetresi yeni yapılması planlanan yola taştığı gerekçesiyle mühürledi. Tuvaletin 60 yıllık olduğunu ve ilk kez bir tuvaletin mühürlendiğine tanık olduğunu söyleyen Necat Gürcay (56), "Biz bütün yasal haklarımızı, yasal platformlarda arayacağız. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi.

Malkara ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan kırsal Yaylagöne Mahallesi'nde, Gürçay kardeşlere ait köy evinin bahçesinde bulunan tuvalet, Malkara Belediyesi tarafından mühürlendi. İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolun genişletilmesi çalışması kapsamında, 1 metre 92 santimetresinin yola taştığı gerekçesiyle tuvaleti mühürleyerek, kapıya yazı astı.

'TUVALETİ HABERSİZ MÜHÜRLEDİLER'Evin sahiplerinden Necat Gürçay, belediye İmar İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hiç kimsenin evde bulunmadığı sırada tuvaletin kendilerinden habersiz mühürlediğini belirterek, 56 yıldır tuvaletin aynı yerde olduğunu söyledi. Daha önce kendilerine 3,2 metrekarelik tuvaletin 1 metre 92 santimetresinin yola taştığı gerekçesiyle yıkılması gerektiğinin bildirildiğini söyleyen Gürçay, "Şu andaki yol, ihtiyacı karşılamaktadır. Bu yoldan günde 1 ya da 2 araç geçiyor ya da geçmiyordur. Buradaki yol 7 metre olduktan sonra ne fark edecek. Malkara'nın bütün ulaşım sorunu, Yaylagöne köyünün bütün ulaşım sorunu çözülmüş de sıra bizim tuvaletin olduğu yola mı gelmiş. Malkara Belediyesi'ndeki bütün yapılar yasalara, imar yasasına uygun olmuş ki artık detay aramaya başlamışlar ve bizim tuvaletimize kadar düşmüş bu işler. Bize bu tuvaleti kullanamazsınız, bu tuvalet mühürlü bundan sonra buraya girmeyeceksiniz diye söylemişlerdir. Biz yedek tuvaletimiz olduğu için şu anda kalabalık misafir olduğundan zor da olsa ihtiyaçlarımızı gidermekteyiz" dedi.'YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'Belediye ekiplerinin, uydu görüntülerinden tuvaletin 2014 yılında yapıldığını kendilerine ilettiğini anlatan Necat Gürçay, "Bu tahta 6 senede bu kadar çürür mü? Şu kiremitler şu duvar 6 senede hasarlanır mı? Bu işin altında tamamen art niyet var. Tamamen işi ceza kesme sınırına getirip bize ceza uygulamak için yapılmış bir işlem olduğunu düşünüyoruz. Biz de bütün yasal haklarımızı, yasal platformlarda arayacağız. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapılacaktır. Kanunlara sonuna kadar saygılıyız, herkesin saygılı olması şartıyla. Şu anda tuvalet kullanılmıyor mühürlü olduğu için. Biz yasalara saygılı insanlarız. Mührün bozulmaması için şu an elimizden gelen özeni de gösteriyoruz. Tuvalet mühürlü, üzerinde kırmızı mühür duruyor. Bu tuvalet bizim evimizin bahçesinde" diye konuştu.'BEYNİMİZDEN VURULMUŞA DÖNDÜK'Şu anda evde bulunan tuvaleti kullandıklarını belirten Gürçay, yaz aylarında bütün ailenin köyde toplandığını ve kalabalık olduklarını söyledi. Gürcay, "Biz tarlada çalışırken akşam eve geldik kapıda sallanan kağıdı görünce şok olduk. Kağıdı incelediğimizde 5 kişilik heyetin imzalarıyla imara haykırı olan bu yasaklı yapının mühürlendiğine tanık olduk. Beynimizden vurulmuşa döndük. Daha şoku atlatabilmiş değiliz" dedi.'60 SENEDEN BU YANA BU TUVALET VAR'Gülümser Gürçay ise tarladan eve döndüklerinde tuvaletin üzerindeki mühür kağıdını görünce şoke olduklarını belirterek, "Bu tuvalet 60 yıldan beri burada. Ben ne böyle bir şey gördüm, ne de böyle bir şey duydum. Tuvaletimizi mühürlemişler. Hepimiz şok olduk yani. Bu mühürleme işini de biz evde yokken yapmışlar.  İyi ki içeride yedek tuvaletimiz varmış. Malkara Belediyesi bütün Malkara'nın yollarını evlerini düzeltmiş de gelmiş benim 60 yıllık tuvaletimi mühürlemeye. Babam 86 yaşında öldü. Kendimi bildim bile bu tuvalet hep vardı. 60 seneden buyana bu tuvalet var" diye konuştu.MÜHÜRLEME GEREKÇESİ

Malkara Belediyesi'nin mühürlediği tuvaletin üzerine astığı 'Yapı tatil zaptı' başlıklı yazıda, "İlçemiz Yaylagöne Mahallesi köy yolu sokakta belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne yol açma çalışmaları yapılacağından aşağıda krokide belirtilen 29 parselin yola bakan cephesinde bir kısmı yolda, bir kısmı ise 29 parselde kalan doğal taş ve briket malzemeden yaklaşık 3.2 metrekare ruhsatsız birinci sınıf A grubuna ait tuvalet yapısı olduğu tespit edilmiştir. 3134 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden yapı zaptı tutulmuş ve yapı mühürlenmiştir. İş bu yapı zaptı 3134 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 1 nüshası yerine asılmak, 1 nüshası muhtarlığa bırakılmak, 1 nüshası ibraz etmek üzere 3 nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. İmzalı zabıt yapıya asılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi Haber
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı Haber
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor Haber
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Alişan Demet Akalın Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Caner Erkin Bülent Uygun Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Daha Fazla Su Milli İnşaat Galatasaray
Şu an buradasınız: Malkara'da belediye, köy evininin tuvaletini mühürledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 10:22:58. #1.15#
title