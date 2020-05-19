Malkara'da avlanma yasağına rağmen derede balık tutanlara para cezası uygulandı Malkara'da Aksakal Mahallesinden geçen derede avlanma yasağına rağmen balık tutan 7 kişiye para cezası uygulandı.

Malkara'da Aksakal Mahallesinden geçen derede avlanma yasağına rağmen balık tutan 7 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, jandarmaya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgın tedbirleri kapsamında alınan avlanma yasağı kararına rağmen derede balık avlayanların olduğu ihbar edildi.

Bölgeye gelen ekipler balık tuttuğu belirlenen 7 kişiye para cezası uyguladı.

Ağ ile yakalandığı belirlenen balıklardan canlı olanları dereye bırakıldı, ağ ise yakılarak imha edildi.

Kaynak: AA