Malkara'da arıcılara seminer verildi
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Malkara'da arıcılara seminer verildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arıcılıkta istenilen verimi alabilmek amacıyla arıcılara "Bal Arılarında Beslenme" konulu eğitim semineri düzenlendi.

03.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:32
Malkara'da arıcılara seminer verildi

'ın ilçesinde arıcılıkta istenilen verimi alabilmek amacıyla arıcılara "Bal Arılarında Beslenme" konulu eğitim semineri düzenlendi.


Tekirdağ Arıcılar Birliği'nce Malkara Ziraat Odası salonunda gerçekleştirilen seminerde, Yüksek Ziraat Mühendisi Onur Bayram Kavak tarafından, bal arılarında beslenme, iklim değişikliklerinin beslenme üzerindeki etkileri, bal arılarının beslenmesinde doğal besin maddeleri olan polen ve proteinin önemi, arıların bakımı ve kontrolleri konularında açıklamalarda bulunuldu. Sunum sonunda, bal üreticilerinin yönelttiği sorular cevapladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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